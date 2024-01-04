ПСЖ вирішив не брати участі в тендері щодо придбання Стад де Франс. Як інформує Le Parisien, претенденти мали подати офіційні заявки не пізніше полудня середи. Пропозиція від ПСЖ так і не надійшла.

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Катарські власники паризького клубу ухвалили таке рішення у зв'язку з календарем Ліги 1 і Ліги чемпіонів, які складно було б поєднати з матчами збірних Франції з футболу та регбі, які також проводяться на Стад де Франс. Також на рішення ПСЖ вплинув прихід інвестиційної компанії Arctos Partners, яка викупила 12,5% акцій клубу в грудні.

Повідомляється, що тепер у ПСЖ залишилося два варіанти – або викупити права на Парк де Пренс, або побудувати власний стадіон. До останнього пункту клуб вдасться, якщо не зможе домовитися з владою Парижа.

Нагадаємо, що влада Франції готова продати Стад де Франс за 600 млн євро.

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