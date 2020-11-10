"У мене немає враження, що я пропустив поїзд європейського футболу. Я не буду говорити про Лігу чемпіонів чи про клубний футбол. Нашу силу буде видно на чемпіонаті Європи.

Польща – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Ви повинні жити сьогоденням. Цей тиждень допоможе мені побачити рівень гравців, але треба чекати Євро. Грань між невдачею та успіхом дуже тонка. Мені подобається те, що зараз я бачу, і ми продовжимо йти в цьому напрямку", – наводить слова Луїса Енріке Marca.

Іспанія проведе три матчі у листопаді – спаринг з Нідерландами (11-го) та завершальні тури Ліги націй проти Швейцарії (14-го) і Німеччини (17-го). Якщо "Фурія роха" переможе швейцарців, то допоможе збірній України гарантовано зберегти місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

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