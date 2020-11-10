"У меня нет впечатления, что я пропустил поезд европейского футбола. Я не буду говорить о Лиге чемпионов или о клубном футболе. Нашу силу будет видно на чемпионате Европы.

Польша – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Вы должны жить настоящим. Эта неделя поможет мне увидеть уровень игроков, но надо ждать Евро. Грань между неудачей и успехом очень тонкая. Мне нравится то, что сейчас я вижу, и мы продолжим идти в этом направлении", – приводит слова Луиса Энрике Marca.

Испания проведет три матча в ноябре – спарринг с Нидерландами (11-го) и завершающие туры Лиги наций против Швейцарии (14-го) и Германии (17-го). Если "Фурия Роха" победит швейцарцев, то поможет сборной Украины гарантированно сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.

"На Євро буде сюрприз": екс-тренер збірної України про трансфери Динамо, проблему Шевченка і найкращого у 2020 році