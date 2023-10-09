Наставник парижан неохоче спілкується з експертами після матчів своєї команди. Луїс Енріке дозволив собі розкритикувати журналістів Free Ligue 1, оскільки вважає, що їхні запитання недоречні: "Я думаю, що це ви нічого не розумієте. Ось що я думаю про запитання, які ви мені задаєте. Ви дуже дратуєте". За колег одразу вступився Даніеле Ріоло, який думає, що іспанець з ненавистю ставиться до французьких експертів.

Мбаппе зганьбився, не влучивши в порожні ворота – відео епічних промахів лідера ПСЖ

"Якщо він буде продовжувати в тому ж дусі, йому доведеться виграти багато ігор, щоб ми не хвилювалися за нього. Якщо ПСЖ виграє, проблем не буде, вболівальники скажуть: "Нам начхати на тренера, який не хоче ділитися з нами своїми емоціями, говорити, що він відчуває або як він хоче будувати свою команду". Він не розмовляє з журналістами.

Зараз це роблять усі. Тренери говорять, розповідають історії, ми говорили, як нам це подобалося про Сампаолі, Б'єлсу чи Моурінью. Є багато тренерів, які говорять. Це трохи безглуздо. Видно, що в Енріке на обличчі якась ненависть, він хоче встати та піти, це трохи боляче, особливо тому, що ПСЖ при підборі тренера мав дуже важливу стратегію – "комунікація". Я не знаю, яку оцінку він отримав за цю стратегію від керівництва, але вона не могла бути високою", – цитує AS експерта RMC Даніеля Ріоло.

Нагадаємо, що ПСЖ наразі посідає лише третю сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 15 балів. Від першого місця парижани відстають на два пункти.

Мбаппе в тіні нового героя ПСЖ, Гаттузо вперше виграв з Марселем, 6 голів у матчі Ліона: Ліга 1