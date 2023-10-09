Наставник парижан неохотно общается с экспертами после матчей своей команды. Луис Энрике позволил себе раскритиковать журналистов Free Ligue 1, поскольку считает, что их вопросы неуместны: "Я думаю, что это вы ничего не понимаете. Вот что я думаю о вопросах, которые вы мне задаете. Вы очень раздражаете". За коллег сразу вступился Даниэле Риоло, который думает, что испанец с ненавистью относится к французским экспертам.

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"Если он будет продолжать в том же духе, ему придется выиграть много игр, чтобы мы не волновались за него. Если ПСЖ выиграет, проблем не будет, болельщики скажут: "Нам плевать на тренера, который не хочет делиться с нами своими эмоциями, говорить, что он чувствует или как он хочет строить свою команду". Он не разговаривает с журналистами.

Сейчас это делают все. Тренеры говорят, рассказывают истории, мы говорили, как нам это нравилось о Сампаоли, Бьелсе или Моуринью. Есть много тренеров, которые говорят. Это немного бессмысленно. Видно, что у Энрике на лице какая-то ненависть, он хочет встать и уйти, это немного больно, особенно потому, что ПСЖ при подборе тренера имел очень важную стратегию – "коммуникация". Я не знаю, какую оценку он получил за эту стратегию от руководства, но она не могла быть высокой", – цитирует AS эксперта RMC Даниэля Риоло.

Напомним, что ПСЖ сейчас занимает лишь третью строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 15 баллов. От первого места парижане отстают на два пункта.

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