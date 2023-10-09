ПСЖ здобув перемогу над Ренном у восьмому турі чемпіонату Франції, але для Кіліана Мбаппе зустріч перетворилася на жахіття.

Парижани у восьмому турі мали непростий виїзд до Бретані. Тамтешній Ренн має звичку відбирати очки у столичного клубу. Втім, цього разу це не вдалося зробити. Вітінья, Хакімі та Коло Муані забили по голу, а команда Женезіо зуміла відповістили лише на один.

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А для Кіліана Мбаппе зустріч стала жахіттям через його невдалі спроби забити. Тільки наприкінці матчу у француза було три класні моменти. На 85 хвилині Хакімі розігнав контратаку. Кіліан все правильно зробив, обігравши захисників та Стіва Манданда, але вкотре пробив вище воріт. Вперше з 2021 року Мбаппе не може забити в чотирьох матчах поспіль.