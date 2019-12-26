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Луїс Альберто назвав необхідні складові для боротьби за чемпіонство у Серії А

13:51 118 Читать на русском
Луїс Альберто назвав необхідні складові для боротьби за чемпіонство у Серії А
Луїс Альберто / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Лаціо Луїс Альберто вважає, що команда поки не готова боротися за чемпіонський титул Серії А.

"Поки що для Лаціо нереально боротися за чемпіонський титул. Звичайно, іноді ми думаємо про нього, але нам краще забути про це. Ми зможемо боротися за титул, лише закріпивши менталітет переможців, а також зробивши висновки з власних помилок. Ми на правильному шляху, але поки лише на стадії зростання", – цитує Альберто видання Goal.

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Нагадаємо, 27-річний іспанець перейшов у Лаціо 31 серпня 2016 року з Ліверпуля за 4 млн євро. У лютому 2018 року він продовжив угоду з римською командою ще на чотири сезони.

Лаціо після 16-го туру посідає у Серії А третє місце, набравши 36 очок. Римляни відстають від лідерів – Інтера та Ювентуса – на шість очок, але мають гру в запасі.

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Луїс Альберто Луїс Альберто Лаціо Лаціо Італія Серія А
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