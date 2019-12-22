Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії

У матчі за Суперкубок Італії Ювентус поступився Лаціо (1:3). Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

У вечір неділі Ювентус та Лаціо зустрілись знову, аби визначити сильнішого у поєдинку за Суперкубок Італії. Попереднього разу Лаціо розбив команду Саррі у чемпіонаті, тож сьогодні на нейтральному полі у Саудівській Аравії гравці й уболівальники "старої сеньори" жадали реваншу.

Матч розпочався з неспішної розвідки з боку обох команд, а перший небезпечний момент виник біля воріт Ювентуса – Альберто пробивав по воротах з лінії штрафного, м'яч пролетів повз ворота, а от Матюйді встиг врізатися прямою ногою у Луїса. Арбітр промовчав, VAR не застосовувався. На щастя, Альберто не зазнав травми і вже на 17-й хвилині відкрив рахунок у матчі, пробивши з центру штрафного після "пожежі" біля воріт Щенсни.

Після цього Лаціо більше контролював м'яч, натомість Ювентус не міг попасти у ворота – удари Роналду та Дибали виявились неточними. "Орли" виглядали гостріше, попри віддану ініціативу після забитого голу – Іммобіле виходив віч-на-віч з кіпером на куті штрафного, але Щенсни з ударом форварда впорався. Втім, Ювентус знайшов свій гольовий момент наприкінці тайму – Роналду пробив з лінії штрафного, Стракоша відбив прямо на Дибалу, який без проблем добив у порожні. Підозра на офсайд у аргентинця не підтвердилась – 1:1.

По перерві Роналду знову все зробив для голу, прорвавшись до півкола, м'яч потрапив до Дибали, який пробив у дотик – поруч зі стійкою. Після цього Лаціо трохи активізувався, однак до справді гольових моментів справа не доходила, а інтенсивність гри загалом дещо впала. Напівмоменти періодично виникали, але без гостроти.

Втім, на 73-й Лаціо забив вдруге – Лаццарі навісив з флангу, м'яч після незначного рикошету знайшов Луліча на дальній штанзі, який з кута розстріляв Щенсни, 1:2! Ювентус кинувся забивати, але ледь не пропустив втретє – гол Кайседо арбітр скасував через офсайд. Додатковий час не знадобився, Катальді на 90+4-й добив "зебр" красивим ударом зі штрафного – фінальний свисток зафіксував перемогу римських "орлів". Лаціо – володар Суперкубка Італії!