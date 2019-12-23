Лаціо зробив щось магічне, – Індзагі прокоментував сенсаційну перемогу над Ювентусом у битві за Суперкубок Італії

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі поділився емоціями від здобуття Суперкубка Італії у протистоянні з Ювентусом.

"Ми зробили щось магічне, тому що за два тижні здолати Юве двічі – це неймовірно. Я думаю, це була чергова заслужена перемога для сильної команди, яка завжди вірила в свої ідеї, і хлопці заслуговують цього.

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Я вірив у свої заміни, бо бачу, як Катальді, Пароло та інші тренуються, тому я знаю, що вони можуть допомагати по ходу матчів. У Луїса Альберто та Лукаса Лейви були жовті картки, я побоювався, що їх можуть вилучити, тому вважав за краще зняти їх.

Не варто думати про Скудетто, нам потрібно працювати, щоб насолоджуватися такими ночами. У нас їх було достатньо за останні роки, і ми хочемо продовжувати", – наводить слова Індзагі Rai Sport.

Нагадаємо, що Лаціо йде на третій сходинці Серії А, поступаючись Інтеру та Ювентусу шістьма очками (у римлян є матч в запасі).

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