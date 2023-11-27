Попри надійну гру Луніна в останніх матчах за Реал, Анчелотті продовжує наполягати на тому, що саме Кепа наразі є основним воротарем та має зіграти у наступному матчі Ла Ліги проти Гранади.

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Наставник Реала має причини недовіряти українцю. Як повідомляє Relevo, невпевнена гра Андрія у попередніх сезонах не забута та негативно впливає на його шанси виступати за "вершкових". З іншого боку, Кепа не допустив серйозних помилок, аби перестати бути основною заміною травмованому Куртуа.

Це і спричиняє певні розбіжності у клубі. Попри чітку позицію італійця, керівництво мадридців задоволене професіоналізмом та грою Луніна. Перед завершенням сезону Реал матиме дилему, кого залишити другим воротарем на підміну Куртуа. Кепа перебуває в оренді з Челсі, а у Луніна завершується контракт у червні 2024 року.

Доля Анчелотті також не визначена. Попри чутки про призначення у збірну Бразилії по завершенні угоди з мадридцями, Карло може і залишитись у Реалі. У такому випадку доля Луніна в Мадриді буде визначена – італієць не змінить свого рішення щодо Кепи, попри гру українця.

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