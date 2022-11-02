– Особисто для вас який найбільш пам'ятний момент на цьому шляху?

– Кожен матч дає щось особливе. Навіть якщо ти граєш у футбол 20 років, жоден матч не схожий на інший. Але для мене, мабуть, це був перший матч проти Лейпцига. Це був наш початок, було здобуто яскраву перемогу на виїзді.

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– А найбільший нервовим який був момент?

– Нервував тільки після другого матчу проти Реалу. Через свою помилку, але це теж частина шляху. Таке буває.

– Який найбільш щасливий момент?

– Нехай він буде 2-го числа (матч проти РБ Лейпциг – прим.)!

– Знаю від ваших партнерів, що ви дуже самокритичний. Це правда?

– Так. Дуже рідко буваю задоволений своєю грою на сто відсотків. Це все максималізм. Завжди хочу бути кращим, ніж був. Якщо виходжу грати, усі свої дії маю виконати на сто відсотків. Я розумію, що це важко, але якщо не прагнути цього, ти не будеш зростати як гравець. Не бачу іншого шляху ставати найкращим кожен день.

– А за який момент картали себе найбільше в цій Лізі чемпіонів? Той у другому матчі з Реалом?

– Я не можу сказати, що дуже сильно себе картав. Просто там була моя помилка. Але з часом стаєш дорослішим, в тебе з'являється багаж досвіду, і зараз я вже набагато легше сприймаю всі ці помилки, аніж, наприклад, це було рік чи два тому. Насправді всі ці помилки роблять мене сильнішим. Позитивні моменти це круто, але вони не вчать тебе так, як щось погане. Адже, коли трапляється погане, то ти це запам'ятовуєш на все життя. І навіть після цієї помилки в матчі з Реалом, вважаю, що став кращим і виріс. Цьому точно більше сприяють такі моменти, ніж позитивні матчі.

– Який сейв усе ж таки запам'ятався?

– Я таке не запам'ятовую. Я більше запам'ятовую щось погане, але тільки для того, щоб проаналізувати. Розумію, що могло бути не 27 сейвів, скільки я там пропустив (рахує), а 33.

– А як саме аналізуєте свої помилки?

– З тренером воротарів це робимо. Він скидає мені нарізки моментів з матчів, окремо якісь мої дії. Залежно від матчу, десь приблизно 10 хвилин. Я дивлюсь спочатку сам, а потім вже разом розбираємо, – цитує Трубіна Terrikon.

Сьогодні, 2 листопада, о 19:45 "гірники" завершують груповий етап матчем проти РБ Лейпциг, де потрібно виключно перемагати задля виходу у плей-офф ЛЧ.

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