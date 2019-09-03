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Лунін: Збірна України – найвищий рівень, завжди очікую на виклик

10:33 410 Читать на русском
Лунін: Збірна України – найвищий рівень, завжди очікую на виклик
Андрій Лунін / УАФ

Голкіпер Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від приїзду до табору національної команди.

 

"Такі команди, як Литва, сильні своєю командною грою, тому легко не буде. До того ж ми граємо на виїзді, їх підтримають уболівальники. Ми налаштовуємося на дві складні зустрічі у вересні.

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Перші враження про Вальядолід у мене хороші. Відмінний і дружний колектив, цікаві тренування і якісна організація всього. Дуже високий рівень, є все для того, щоб ставати кращим.

Чи хотів приїхати до табору збірної України? Звичайно. Як можна не хотіти? Завжди приїжджаю з хорошим настроєм і чекаю на виклик. Збірна – це найкращий рівень, який тільки може бути", – розповів Лунін в коментарі Динамоманії.

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Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Збірна України Україна Україна Вальядолід Вальядолід Литва - Україна
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