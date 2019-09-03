Лунін: Збірна України – найвищий рівень, завжди очікую на виклик

Голкіпер Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від приїзду до табору національної команди.

"Такі команди, як Литва, сильні своєю командною грою, тому легко не буде. До того ж ми граємо на виїзді, їх підтримають уболівальники. Ми налаштовуємося на дві складні зустрічі у вересні.

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Перші враження про Вальядолід у мене хороші. Відмінний і дружний колектив, цікаві тренування і якісна організація всього. Дуже високий рівень, є все для того, щоб ставати кращим.

Чи хотів приїхати до табору збірної України? Звичайно. Як можна не хотіти? Завжди приїжджаю з хорошим настроєм і чекаю на виклик. Збірна – це найкращий рівень, який тільки може бути", – розповів Лунін в коментарі Динамоманії.

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