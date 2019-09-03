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Лунин: Сборная Украины – самый высокий уровень, всегда ожидаю вызов

10:35 56 Читати українською
Лунин: Сборная Украины – самый высокий уровень, всегда ожидаю вызов
Андрей Лунин / УАФ

Голкипер Вальядолида и сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от приезда в лагерь национальной команды.

 

"Такие команды, как Литва, сильны своей командной игрой, поэтому легко не будет. К тому же мы играем на выезде, их поддержат болельщики. Мы настраиваемся на две сложные встречи в сентябре.

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Первые впечатления о Вальядолиде у меня хорошие. Отличный и дружный коллектив, интересные тренировки и качественная организация всего. Очень высокий уровень, есть все для того, чтобы становиться лучшим.

Хотел ли приехать в лагерь сборной Украины? Конечно. Как можно не хотеть? Всегда приезжаю в хорошем настроении и ожидпю вызов. Сборная – это лучший уровень, который только может быть", – рассказал Лунин в комментарии Динамомании.

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Теги
Сборная Украины Андрей Лунин Андрей Лунин Украина Украина Вальядолід Вальядолід Литва - Украина
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