Лунін зацікавив Мілан

Мілан розглядає кандидатуру Андрія Луніна як заміну Джіджі Доннарумми.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Серії А. Як повідомляє Milan News, українець потрапив на радар Мілана.

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Італійський гранд шукає воротаря, який міг би замінити Джанлуїджі Доннарумму у разі переходу того в ПСЖ. Чемпіон світу U-20 може переїхати на Сан-Cіро на правах оренди.

Варто зазначити, що серед кандидатів є й інший голкіпер Реала – Кейлор Навас, через якого у Луніна поки що туманні перспективи на Сантьяго Бернабеу. Також на потенційно вакантне місце претендує Маттіа Перін з Ювентуса.

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