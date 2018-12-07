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Лунін залишився в запасі на дербі з Хетафе

21:16 158 Читать на русском
Лунін залишився в запасі на дербі з Хетафе
Андрій Лунін / соцмережі

Український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві для запасних на матч 15 туру Ла Ліги проти Хетафе.

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно вчергове залишив у запасі українського голкіпера Андрія Луніна на матч Ла Ліги. У матчі з Хетафе зіграє основний воротар Іван Куельяр.

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Склад Леганеса: Куельяр, Бустінса, Гумбау, Сіовас, Омеруо, Ньйом, Перес, Весга, Оскар, Ен-Несирі, Карільйо.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Леганес - Хетафе: П'ятниця 07 грудня 2018

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