Лунін залишився в запасі на дербі з Хетафе

Український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві для запасних на матч 15 туру Ла Ліги проти Хетафе.

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно вчергове залишив у запасі українського голкіпера Андрія Луніна на матч Ла Ліги. У матчі з Хетафе зіграє основний воротар Іван Куельяр.

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Склад Леганеса: Куельяр, Бустінса, Гумбау, Сіовас, Омеруо, Ньйом, Перес, Весга, Оскар, Ен-Несирі, Карільйо.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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