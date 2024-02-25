Лунін в старті Реала на матч проти Севільї – онлайн-трансляція гри
Матч Реал – Севілья стартує о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Стартовий склад Реала: Лунін – Васкес, Рюдігер, Начо, Менді – Вальверде, Чуамені, Кроос – Браїм – Родріго, Вінісіус.
Запасні: Кепа, Пінейро, Модріч, Себальйос, Гарсія, Гюлер, Альваро, Якобо.
Реал досі змушений обходитися без Беллінгема, але Рюдігер повертається, щоб закрити дірку в центрі оборони. Мадрид випереджає Барселону на п'ять очок, маючи гру в запасі.
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