Лунин в старте Реала на матч против Севильи – онлайн-трансляция игры
20:33 - Читати українською
Украинский голкипер Андрей Лунин сохраняет за собой место в стартовом составе Мадрида.
Матч Реал – Севилья стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.
Стартовый состав Реала: Лунин – Васкес, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Чуамени, Кроос – Браим – Родриго, Винисиус.
Запасные: Кепа, Пинейро, Модрич, Себальос, Гарсия, Гюлер, Альваро, Якобо.
Реал до сих пор вынужден обходиться без Беллингема, но Рюдигер возвращается, чтобы закрыть дыру в центре обороны. Мадрид опережает Барселону на пять очков, имея игру в запасе.
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