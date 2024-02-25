Украинский голкипер Андрей Лунин сохраняет за собой место в стартовом составе Мадрида.

Матч Реал – Севилья стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Стартовый состав Реала: Лунин – Васкес, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Чуамени, Кроос – Браим – Родриго, Винисиус.

Запасные: Кепа, Пинейро, Модрич, Себальос, Гарсия, Гюлер, Альваро, Якобо.

Реал до сих пор вынужден обходиться без Беллингема, но Рюдигер возвращается, чтобы закрыть дыру в центре обороны. Мадрид опережает Барселону на пять очков, имея игру в запасе.