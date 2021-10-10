Український голкіпер Реала продовжує феєрити у Мадриді, але, на жаль, поки лише на тренуваннях.

Андрій Лунін важкими зусиллями виборює своє місце у королівському клубі, про що ділиться з фанами в Instagram.

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22-річний українець опублікував відео з кількома чудовими сейвами на тренуванні Реала у своєму виконанні. Фани мадридського клубу у коментарях відзначають майстерність Андрія та називають його майбутнім "вершкових".

Нагадаємо, у 2018-му Лунін перебрався із Зорі до Реала за 8,5 млн євро і поки виконує функції запасного голкіпера команди Анчелотті.

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