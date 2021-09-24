Український голкіпер Андрій Лунін не може похизуватись високими доходами за мірками мадридського клубу.

22-річний воротар отримує в Реалі одну з найнижчих заробітніх плат – близько 3,2 млн у євровалюті за сезон "чистими". Про це повідомляє Goal.

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Приблизно таку суму ще заробляють хавбек Дані Себальйос, захисник Хесус Вальєхо та вінгер Вінісіус Жуніор. Останній, до слова, феєрично проводить поточну кампанію – 7 матчів, 6 голів та 3 асисти. А от найбільші доходи у Гарета Бейла та Едена Азара – 15 і 13 мільйонів після сплати податків відповідно.

До слова, Андрій Лунін у сезоні 2021/22 ще не провів жодного офіційного матчу та є стабільним дублером Куртуа. Загалом в активі українського голкіпера лише один поєдинок у футболці "вершкових".

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