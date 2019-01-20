Лунін та Кравець потрапили у заявку Леганеса на матч проти Барселони

Гравці збірної України Андрій Лунін та Василь Кравець мають шанс вийти на поле легендарного Камп Ноу в матчі свого Леганеса проти Барселони.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно визначився із заявкою на матч 20 туру Прімери проти Барселони. Українці Василь Кравець та Андрій Лунін потрапили у список із 19 гравців, інформує офіційний Twitter клубу.

Лунін вразив Реал своєю відмовою: українець хоче працювати з баском та інші подробиці саги

Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за Леганес на правах оренди з Реала та провів у складі "пепінерос" 2 матчі в чемпіонаті Іспанії та 2 – у Кубку. Василь Кравець приєднався до Леганеса кілька днів тому та вже дебютував у поєдинку Кубка Іспанії проти Реала.

Поєдинок Барселона – Леганес розпочнеться сьогодні о 21:45.

Кравець дебютував за Леганес проти Реала: травма, погана статистика і хороші відгуки, а Луніну знову обіцяють шанси