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Лунін та Кравець потрапили у заявку Леганеса на матч проти Барселони

13:25 835 Читать на русском
Лунін та Кравець потрапили у заявку Леганеса на матч проти Барселони
Андрій Лунін / фото: ФК Леганес

Гравці збірної України Андрій Лунін та Василь Кравець мають шанс вийти на поле легендарного Камп Ноу в матчі свого Леганеса проти Барселони.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно визначився із заявкою на матч 20 туру Прімери проти Барселони. Українці Василь Кравець та Андрій Лунін потрапили у список із 19 гравців, інформує офіційний Twitter клубу.

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Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за Леганес на правах оренди з Реала та провів у складі "пепінерос" 2 матчі в чемпіонаті Іспанії та 2 – у Кубку. Василь Кравець приєднався до Леганеса кілька днів тому та вже дебютував у поєдинку Кубка Іспанії проти Реала.

Поєдинок Барселона – Леганес розпочнеться сьогодні о 21:45.

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Іспанія20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
до матчу
6
год
:
50
хв
Леганес
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Теги
Іспанія Українці за кордоном Василь Кравець Василь Кравець Головне Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Барселона - Леганес
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