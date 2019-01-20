toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Лунин и Кравец попали в заявку Леганеса на матч против Барселоны

20 января 13:25 391 Читати українською
Лунин и Кравец попали в заявку Леганеса на матч против Барселоны
Андрей Лунин / фото: ФК Леганес

Игроки сборной Украины Андрей Лунин и Василий Кравец имеют шанс выйти на поле легендарного Камп Ноу в матче своего Леганеса против Барселоны.

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино определился с заявкой на матч 20 тура Примеры против Барселоны. Украинцы Василий Кравец и Андрей Лунин попали в список из 19 игроков, сообщает официальный Twitter клуба.

Лунин поразил Реал своим отказом: украинец хочет работать с баском и другие подробности саги

Напомним, Андрей Лунин выступает за Леганес на правах аренды из Реала и провел в составе "пепинерос" 2 матча в чемпионате Испании и 2 – в Кубке. Василий Кравец присоединился к Леганесу несколько дней назад и уже дебютировал в поединке Кубка Испании против Реала.

Поединок Барселона – Леганес начнется сегодня в 21:45.

Кравец дебютировал за Леганес против Реала: травма, плохая статистика и хорошие отзывы, а Лунину снова обещают шансы

Испания20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Воскресенье 20 января 2019

Барселона
Матч окончен
3 : 1
Леганес
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Испания Украинцы за рубежом Василий Кравец Василий Кравец Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Барселона - Леганес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22560 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
2
час
:
49
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук