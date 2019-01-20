Лунин и Кравец попали в заявку Леганеса на матч против Барселоны

Игроки сборной Украины Андрей Лунин и Василий Кравец имеют шанс выйти на поле легендарного Камп Ноу в матче своего Леганеса против Барселоны.

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино определился с заявкой на матч 20 тура Примеры против Барселоны. Украинцы Василий Кравец и Андрей Лунин попали в список из 19 игроков, сообщает официальный Twitter клуба.

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Напомним, Андрей Лунин выступает за Леганес на правах аренды из Реала и провел в составе "пепинерос" 2 матча в чемпионате Испании и 2 – в Кубке. Василий Кравец присоединился к Леганесу несколько дней назад и уже дебютировал в поединке Кубка Испании против Реала.

Поединок Барселона – Леганес начнется сегодня в 21:45.

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