Кравець дебютував за Леганес проти Реала: травма, погана статистика і хороші відгуки, а Луніну знову обіцяють шанси

Український лівий захисник Василь Кравець дебютував за Леганес матчем Кубка Іспанії проти Реала. Його команда сенсаційно перемогла (1:0), але вилетіла з турніру за сумою двох матчів (1:3). Аналіз дій українця – в нашому матеріалі.

Василь Кравець днями перейшов з Луго в Леганес і в першому ж матчі отримав шанс вийти на поле. Українець з'явився в стартовому складі "пепінерос" у ролі лівого вінгбека в схемі 5-3-2. Дебют вийшов сумним. Відігравши 75 хвилин, Василь покинув поле в супроводі лікарів. Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно після матчу прокоментував травму: "Кравець відчув дискомфорт у привідному м'язі. Наступного дня ми проведемо дослідження та оцінимо його стан".

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Що стосується безпосередньо дій на полі, то враження від гри Кравця неоднозначні. Він багато часу проводив на чужій половині поля, створював ширину, намагався підключатися до атак, постійно себе пропонував. Однак партнери не надто довіряли м'яч Василю, мало йому пасували – через фланг українця Леганес організував тільки 28,5% атак (через правий – 42,8%).

Кравцю поки що не вистачає взаєморозуміння з командою. Василь ніяк не міг попасти в загальний ритм та отримати зручну передачу. Навіть аути з його бровки кидали інші футболісти. Втім, це нормально, зважаючи на те, що він провів лише 3 тренування на Бутарке. Точність передач Кравця залишилася на тому ж рівні, що й у Луго (68%), але в складі Леганеса це один з найгірших показників.

Карта передач Кравця:

Іспанські журналісти задоволені його виступом. "Кравець дебютував за Леганес і залишив хороше враження, цікавився грою своєї команди", – пише AS. В онлайні матчу видання також в основному позитивно описувало футбол Кравця, звертаючи увагу на його подачі з флангу (одна з них була точною, іншу перехопив Варан).

У середині першого тайму, прийшовши в чужий штрафний майданчик, Василь міг стати одним з героїв матчу та відкрити рахунок. Замкнути подачу на дальній стійці йому в останній момент завадив Лукас Васкес. Протистояння з Васкесом і Одріосолою на фланзі під час оборони власних воріт вийшло дуже складним для нашого захисника. Він програв 11 з 13 єдиноборств, тричі втрачав м'яч і тричі змушений був фолити.

Статистичний сайт SofaScore поставив Кравцю найгірший бал у матчі на дві команди (5.8):

Портал Mundo Deportivo називає гру Кравця в захисті вдалою, однак вихованець Карпат регулярно не встигав накрити суперників, дозволяючи їм виконати подачу. Можливо, таким було завдання тренера, але Василь нещільно діяв проти опонентів, стримано їх зустрічав і давав занадто багато вільного простору. Одне перехоплення, один вдалий відбір – такий доробок фулбека в обороні.

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Декілька слів варто сказати про іншого українця в Леганесі Андрія Луніна. 19-річний воротар не міг грати в цьому матчі через контракт з Реалом. Виліт "пепінерос" з Кубка Іспанії не додає Луніну хороших перспектив – саме в цьому турнірі його використовував тренер. У Прімері довіри від Маурісіо Пеллегріно немає, тому Андрій ризикує залишитися без ігрової практики до літа.

Наставник заспокоює: "Лунін має контракт з Леганесом до кінця сезону. Як і багато гравців, бореться за свій шанс. Я думаю про команду, але також думаю про те, щоб давати шанси тим, хто цього заслуговує. Лунін в справі. На поле можна випустити лише 11 гравців, тому новин більше негативних, ніж позитивних. Ми продовжуємо працювати. Лунін молодий, він отримає свою можливість".

Конкурент українця, основний воротар Леганеса Пічу Куельяр, проти Реала провів черговий якісний матч: "сухі" ворота, 4 сейви, декілька разів вдало зіграв на випередження та перехоплення. Навряд чи Пеллегріно скоро посадить Пічу в запас на користь Луніна.

На початку тижня в іспанській пресі з'явилися чутки, що Реал хоче повернути Андрія з оренди в ролі третього голкіпера головної команди після від'їзду Касільї. Втім, "вершкові" не можуть перервати оренду за своєю ініціативою, а Леганес не хоче його відпускати, бо також не має іншого воротаря такого рівня на заміну Куельяру. За чутками, сам Лунін, попри відсутність ігрового часу, задоволений роботою з тренером воротарів на Бутарке і не прагне вже зараз повернутися в Реал.

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