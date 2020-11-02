"З усіх оренд Луніна тільки остання була ігровою – Андрій стабільно грав лише в Ов'єдо. На мій погляд, йому справді потрібно хоча б сезон провести у Реалі, нехай і у статусі дублера. Треба чекати свого шансу та працювати. Лунін – талановитий і працьовитий хлопець. Я переконаний, що у нього все буде гаразд.

Екс-голкіпер збірної України пророкує Пятову повторення долі Буффона

Для мене несподіваною стала реакція Георгія на пропущені голи від Франції. Повірте, це дуже і дуже б'є по психології. Він класно зіграв проти Німеччини, однак в епізоді з одним пропущеним голом наш воротар помилився. Зате подивіться, як Бущан провів поєдинок з Іспанією! Це свідчить про те, що у нього надзвичайно міцний характер. А це ключова річ.

Я пропускав 5 голів за матч. Це для мене було нереально складно. Мабуть, два тижні відходив. Тому швидке психологічне відновлення Бущана – це свідчення не лише його сильного характеру, а й потужної роботи тренерського штабу національної команди: починаючи від головного тренера і закінчуючи тренером воротарів", – цитує Левицького Збірна 24.

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