"Рішення повинен ухвалювати виключно сам Андрій. Він має прислухатися до себе. Якщо Пятов відчуває сили і бажання, то не бачу жодних проблем. Для воротаря ключовим аспектом є досвід. А його у Пятова надзвичайно багато.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію

Погляньте на Буффона, який старший за Андрія. Я помічаю певну схожість. Вважаю, що Пятов принесе ще чимало користі не лише своєю грою, а й порадами. Це стосується юного Анатолія Трубіна у Шахтарі та молодших партнерів у збірній.

Коли я виходив на поле, то завжди переживав внутрішній підйом, відчував певний мандраж. Навіть словами важко передати, що саме творилося усередині. Я чекав на цю гру. А коли провів кілька матчів у Другій російській лізі, то зрозумів, що мені усе це не цікаво, тому вирішив закінчити кар'єру в 36 років", – цитує Левицького Збірна 24.

Динамо зіграє внічию, або отримає від Барси штук 5: чому доля Києва залежить від Мессі, а Супряга нічим не виділяється