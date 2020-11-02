"Из всех аренд Лунина только последняя была игровой – Андрей стабильно играл только в Овьедо. На мой взгляд, ему действительно нужно хотя бы сезон провести в Реале, пусть и в статусе дублера. Надо ждать своего шанса и работать. Лунин – талантливый и трудолюбивый парень. Я убежден, что у него все будет хорошо.

Экс-голкипер сборной Украины предрекает Пятову повторение судьбы Буффона

Для меня неожиданной стала реакция Георгия на пропущенные голы от Франции. Поверьте, это очень и очень бьет по психологии. Он классно сыграл против Германии, однако в эпизоде ​​с одним пропущенным голом наш вратарь ошибся. Зато посмотрите, как Бущан провел поединок с Испанией! Это свидетельствует о том, что у него очень крепкий характер. А это ключевая вещь.

Я пропускал 5 голов за матч. Это для меня было нереально сложно. Пожалуй, две недели отходил. Поэтому быстрое психологическое восстановление Бущана – это свидетельство не только его сильного характера, но и мощной работы тренерского штаба национальной команды: начиная от главного тренера и заканчивая тренером вратарей", – цитирует Левицкого Збірна 24.

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