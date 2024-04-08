Голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує набирати популярність, зокрема, і в соціальних мережах.

В Instagram Ла Ліги опублікували допис, присвячений Андрію Луніну, який у цьому сезоні став основним воротарем Реала.

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"Андрій Лунін – воротар з найбільшим показником здійснених сейвів у Ла Лізі", – йдеться в дописі. Зазначається, що українець відбиває 78% ударів по воротах.

До слова, Лунін зіграв у 24 поєдинках за Реал цього сезону, в 11 з них втримав ворота на замку. Загалом, Андрій пропустив 19 голів.

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