Голкипер Реала Андрей Лунин продолжает набирать популярность, в частности, и в социальных сетях.

В Instagram Ла Лиги опубликовали пост, посвященный Андрею Лунину, который в этом сезоне стал основным вратарем Реала.

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"Андрей Лунин – вратарь с наибольшим показателем совершенных сейвов в Ла Лиге", – говорится в заметке. Отмечается, что украинец отражает 78% ударов по воротам.

К слову, Лунин сыграл в 24 поединках за Реал в этом сезоне, в 11 из них удержал ворота на замке. В общем, Андрей пропустил 19 голов.

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