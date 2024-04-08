Лунин стал звездой соцсетей Ла Лиги – вратарь Реала лучший по крутому показателю
16:34 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин продолжает набирать популярность, в частности, и в социальных сетях.
В Instagram Ла Лиги опубликовали пост, посвященный Андрею Лунину, который в этом сезоне стал основным вратарем Реала.
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"Андрей Лунин – вратарь с наибольшим показателем совершенных сейвов в Ла Лиге", – говорится в заметке. Отмечается, что украинец отражает 78% ударов по воротам.
К слову, Лунин сыграл в 24 поединках за Реал в этом сезоне, в 11 из них удержал ворота на замке. В общем, Андрей пропустил 19 голов.
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