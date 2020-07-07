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Лунін скромно прокоментував черговий відбитий пенальті в Іспанії

08:51 - Читать на русском
Лунін скромно прокоментував черговий відбитий пенальті в Іспанії
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін прокоментував поєдинок 38-го туру Сегунди проти Кадіса.

"Ми добре працюємо, і всі футболісти об'єднані однією метою – перемогах. Нам потрібна стабільність, якщо ми хочемо добре закінчити сезон, який і так був важким і позбавленим балансу.

Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

В останній зустрічі з Кадісом ми непогано захищалися, але поплатились за дві помилки втраченими очками. Я почуваюсь добре, і не роблю нічого особливого під час виконання суперниками пенальті. Секрет? Я вважаю за краще не говорити про пенальті, щоб не злякати удачу", – поділився Лунін у коментарі AS.

Нагадаємо, Ов'єдо Луніна поступився Кадісу (0:2), а Лунін ефектно парирував удар з 11-метрової позначки.

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Іспанія Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Кадіс Кадіс
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