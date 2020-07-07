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Лунин скромно прокомментировал очередной отраженный пенальти в Испании

08:56 - Читати українською
Лунин скромно прокомментировал очередной отраженный пенальти в Испании
Андрей Лунин / фото из открытых источников

Голкипер Овьедо Андрей Лунин прокомментировал поединок 38-го тура Сегунды против Кадиса.

"Мы хорошо работаем, и все футболисты объединены одной целью – победах. Нам нужна стабильность, если мы хотим хорошо закончить сезон, который и так был тяжелым и лишенным баланса.

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды

В последней встрече с Кадисом мы неплохо защищались, но поплатились за две ошибки потерянными очками. Я чувствую себя хорошо, и не делаю ничего особенного во время выполнения соперниками пенальти. Секрет? Я предпочитаю не говорить о пенальти, чтобы не спугнуть удачу", – поделился Лунин в комментарии AS.

Напомним, Овьедо Лунина уступил Кадису (0:2), а Лунин эффектно парировал удар с 11-метровой отметки.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Кадис Кадис
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