Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над Исландией (2:1) и выхода на Евро-2024.

– Очень важная победа, но слишком сложным оказался поединок. Как вы его чувствовали?

– Начнем с того, что этот матч не мог быть каким-то проходным, все прекрасно понимали, что это за игра, что за соперник. Поэтому мы этого ожидали.

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Но, опять же, возвращаемся к тому, что начинаем, наверное, играть на все 100-120 процентов после того, как пропускаем. Я думаю, что нам нужно так начинать играть с 0:0. Но важно – это конечный результат.

– Какие эмоции бушевали в раздевалке после поединка? Поделитесь, как атмосфера?

– Положительные эмоции. Отпраздновали, послушали главного тренера, Андрея Николаевича, сделали фото и все. Дальше – клубные дела. Уже потом будем готовиться к Евро. Это самое главное.

– В моменте с голом Альберта. Ожидали ли вы удара? Я думаю, разбирали, что пошло не так. Не доиграли защитники немножко, и не успели вы уже выручить.

– Там немного сумбур был. Он сам оказался между 3-4 игроков, как-то пробил, было большое скопление. Немного не доиграли в прессинге, пытались блокировать, не было видно хорошо мяч. Такой сумбур. В целом я считаю, что мы не имеем права пропускать такие голы.

– Первый сейв сделали – добавило уверенности?

– Каждое хорошо выполненное действие придает уверенности, – цитирует Лунина Tribuna.

Напомним, сборная Украины уже четыре матча подряд вырывает победы, уступая в счете. Ранее "сине-желтые" под руководством Реброва спаслись в матчах с Северной Македонией (3:2 после 0:2), Мальтой (3:1 после 0:1), Боснией и Герцеговиной (2:1 после 0:1) и Исландией (2:1 после 0:1).

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