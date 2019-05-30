Лунін: Рано казати про перемогу на Чемпіонаті світу U-20

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін прокоментував майбутній матч групового етапу чемпіонату світу проти однолітків з Нігерії.

"Ми граємо тут кожні три дні, нам потрібно фізично відновитися до наступного матчу з Нігерією. Нігерійські гравці швидкі і рішучі, але ми хочемо зайняти перше місце в групі.

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Ми хочемо вийти до чвертьфіналу вперше в нашій історії, але зараз просто зосереджуємося на нашому третьому матчі з Нігерією.

Занадто рано говорити про завоювання титулу. Потрібно йти крок за кроком. У нас є одна зустріч групового етапу до початку наступного, тому зараз ми явно не думаємо про фінал. Якщо ми зможемо виграти всі наші матчі, ми станемо чемпіонами", – розповів Лунін в коментарі офіційному сайту ФІФА.

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