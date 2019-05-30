Лунин: Рано говорить о победе на чемпионате мира U-20

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин прокомментировал предстоящий матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из Нигерии.

"Мы играем здесь каждые три дня, нам нужно физически восстановиться к следующему матчу с Нигерией. Нигерийские игроки быстрые и решительные, но мы хотим занять первое место в группе.

В Испании думают, что Лунин будет основным вратарем Реала, – Рианчо

Мы хотим выйти в четвертьфинал впервые в нашей истории, но сейчас просто сосредотачиваемся на нашем третьем матче с Нигерией.

Слишком рано говорить о завоевании титула. Нужно идти шаг за шагом. У нас есть одна встреча группового этапа до начала следующего, поэтому сейчас мы явно не думаем о финале. Если мы сможем выиграть все наши матчи, мы станем чемпионами", – рассказал Лунин в комментарии официальному сайту ФИФА.

Україна змусила США боятися, використавши супертріо та зброю фаворита – світові ЗМІ про перемогу наших на ЧС-2019 U-20