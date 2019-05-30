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Лунин: Рано говорить о победе на чемпионате мира U-20

12:23 46 Читати українською
Лунин: Рано говорить о победе на чемпионате мира U-20
Андрей Лунин / УАФ

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин прокомментировал предстоящий матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из Нигерии.

 

"Мы играем здесь каждые три дня, нам нужно физически восстановиться к следующему матчу с Нигерией. Нигерийские игроки быстрые и решительные, но мы хотим занять первое место в группе.

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Мы хотим выйти в четвертьфинал впервые в нашей истории, но сейчас просто сосредотачиваемся на нашем третьем матче с Нигерией.

Слишком рано говорить о завоевании титула. Нужно идти шаг за шагом. У нас есть одна встреча группового этапа до начала следующего, поэтому сейчас мы явно не думаем о финале. Если мы сможем выиграть все наши матчи, мы станем чемпионами", – рассказал Лунин в комментарии официальному сайту ФИФА.

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