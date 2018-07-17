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Лунін провів перше тренування в Реалі та привітав Бейла з Днем народження

10:26 1303 Читать на русском
Лунін провів перше тренування в Реалі та привітав Бейла з Днем народження
Андрій Лунін / фото: ФК Реал Мадрид

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів дебютне тренування у мадридському Реалі, який розпочав підготовку до сезону 2018/19.

Реал в Іспанії розпочав підготовку до нового сезону. На першому тренуванні мадридців займався і новачок Реала Андрій Лунін, повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу".

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Заняття розпочалось з колективнного привітання Гарета Бейла, якому виповнилось 29 років. Андрій Лунін особисто привітав героя фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Нагадаємо, вчора Лунін пройшов медогляд у Реалі, з яким підписав контракт на 6 років. В кінці липня мадридський клуб вирушить у турне в США. Раніше повідомлялось, що українець потрапить у список гравців, які візьмуть участь в турне.

Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Головне
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