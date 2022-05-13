Голкипер мадридцев Андрей Лунин снова получит игровую практику в испанской элите. Произойдет это в матче 37-го тура против Кадиса на выезде.

После уверенной победы над Леванте (6:0) главний тренер "бланкос" Карло Анчелотти анонсировал ротацию состава на следующий поединок, который состоится в воскресенье, 15 мая.

Лунин может покинуть Реал и уже имеет первый вариант – в клубе поражены дебютом украинца, но готовят сложное решение

"План на Кадис: те, кто не играл против Леванте, сыграют. Это Кроос, Каземиро, Милитао, Азар. На воротах будет стоять Лунин, а против Бетиса уже будет играть Куртуа", – цитирует Анчелотти Marca .

Заметим, что для Андрея эта встреча станет второй в Ла Лиге в футболке Реала. В дебютном матче 23-летний украинец пропустил один гол от Атлетико с пенальти, а мадридцы уступили. Всего в этом сезоне Лунин провел 3 поединка, вместе с тем Тибо Куртуа наиграл уже 49.

Напомним, наш земляк выступает за Реал с 2018 года, он уже трижды бывал в арендах – в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо.