Мадридський Реал розписав нічию з Леганесом (1:1) у спарингу в рамках підготовки до відновлення сезону.

Реал готується до продовження чемпіонату. Футболісти, які не брали участі на ЧС-2022, вже в розпорядженні Карло Анчелотті. Сьогодні "вершкові" провели контрольний матч з Леганесом з таймами по 30 хвилин.

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У стартовому складі Мадрида вийшов Андрій Лунін, повідомляє Relevo. Українець пропустив від колишньої команди, за яку виступав у сезоні-2018/19 (5 матчів). Зустріч завершилася з рахунком 1:1. За Реал забив Кроос.

Карім Бензема також зіграв за Мадрид, однак не весь матч. Форвард 5 днів тому повернувся до тренувань після травми. Французька федерація запросила Каріма на фінал ЧС-2022, але лише в статусі фаната, повідомляє Marca.

Збірна Франції переграла Марокко у півфіналі ЧС-2022, а в неділю, 18 грудня, зустрінеться з Аргентиною в матчі за титул. У центрі атаки "Ле Бльо" грає Жиру, а підміняють його Коло Муані та Тюрам.

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