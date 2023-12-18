Реал Мадрид розібрався з Вільяреалом у 17 турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Андрій Лунін витіснив Кепу зі стартового складу Реала. Карло Анчелотті після тривалих сумнівів все ж віддав перевагу саме українському голкіперу, який зіграв 9-й матч у поточному сезоні.

Реал розгромив Вільяреал, повернувшись на вершину Ла Ліги – Лунін нудьгував у основі, але пропустив гол

Вдалим особисто для Андрія його навряд чи назвеш, адже Лунін пропустив гол з єдиного удару у площину своїх воріт. Це сталося на початку другого тайму – Моралес з кількох метрів пробив повз кіпера Реала. На той момент мадридці мали перевагу в 2 м'ячі – Беллінгем забив після магічного пасу Модріча, а Родріго завершив розіграш кутового.

Але після пропущеного м'яча Реал швидко закрив гру. З інтервалом у 4 хвилини відзначилися Браїм Діас і Лука Модріч, для якого це перший гол у сезоні 2023/24. Як наслідок, 4:1 – Реал очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Жирона відстає на 1 бал, а 18 грудня зіграє з Алавесом.