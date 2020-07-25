Лунін пригрозив Куртуа серйозною конкуренцією в Реалі

"За ці півроку мені потрібно було проявити себе. Я намагався покращувати всі аспекти гри. Крім того, я працював над грою на лінії воріт. Покращую ігрові моменти.

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Сподіваюся, якісь пропозиції є, але думаю, я працював для того, щоб повернутися в Реал. Сподіваюся, що вони ухвалять позитивне рішення. Якщо чесно, кожен день уявляю себе в футболці Реала.

Прагну туди потрапити, щоб день у день ставати кращим. Я буду тільки радий конкурувати з таким воротарем, як Тібо Куртуа. Докладу всіх зусиль, щоб не дати йому спокійно почуватися", – цитує Луніна ТК Футбол.

У нинішньому сезоні Сегунди 21-річний голкіпер провів 20 матчів, в яких пропустив 20 м'ячів. Нагадаємо, кольори Ов'єдо Андрій захищав на правах оренди, права на воротаря належать мадридському Реалу.

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