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Лунін пригрозив Куртуа серйозною конкуренцією в Реалі

19:02 - Читать на русском
Лунін пригрозив Куртуа серйозною конкуренцією в Реалі
Андрій Лунін / Фото Instagram

Воротар збірної України Андрій Лунін поділився планами на майбутнє.

"За ці півроку мені потрібно було проявити себе. Я намагався покращувати всі аспекти гри. Крім того, я працював над грою на лінії воріт. Покращую ігрові моменти.

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Сподіваюся, якісь пропозиції є, але думаю, я працював для того, щоб повернутися в Реал. Сподіваюся, що вони ухвалять позитивне рішення. Якщо чесно, кожен день уявляю себе в футболці Реала.

Прагну туди потрапити, щоб день у день ставати кращим. Я буду тільки радий конкурувати з таким воротарем, як Тібо Куртуа. Докладу всіх зусиль, щоб не дати йому спокійно почуватися", – цитує Луніна ТК Футбол.

У нинішньому сезоні Сегунди 21-річний голкіпер провів 20 матчів, в яких пропустив 20 м'ячів. Нагадаємо, кольори Ов'єдо Андрій захищав на правах оренди, права на воротаря належать мадридському Реалу.

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Теги
Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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