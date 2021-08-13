УЄФА презентував нове промо Ліги чемпіонів без згадок про опозиційне тріо, повідомляє Sport.pl.

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів – тотальна перевага Челсі й Манчестер Сіті

До тізеру турніру потрапили ефектні нарізки сезону 2020/21. Проте, у жодному кадрі немає Реала, Барселони і Ювентуса. Вочевидь, у штаб-квартирі Союзу європейських асоціацій у такий спосіб вирішили покарати тріо клубів, що досі не відмовилися від Європейської Суперліги та блокують у судах можливі санкції проти проекту.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення елітної ліги. Однак, через спротив УЄФА, ФІФА та вболівальників проект проіснував лічені дні. Наполягають на створенні Європейської Суперліги нині лише три клуби.

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