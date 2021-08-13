УЄФА незвично покарав затятих членів Суперліги
Союз європейських асоціацій вирішив дошкулити мадридському Реалу, Барселоні та туринському Ювентусу несподіваним маркетинговим ходом.
УЄФА презентував нове промо Ліги чемпіонів без згадок про опозиційне тріо, повідомляє Sport.pl.
УЄФА оголосив претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів – тотальна перевага Челсі й Манчестер Сіті
До тізеру турніру потрапили ефектні нарізки сезону 2020/21. Проте, у жодному кадрі немає Реала, Барселони і Ювентуса. Вочевидь, у штаб-квартирі Союзу європейських асоціацій у такий спосіб вирішили покарати тріо клубів, що досі не відмовилися від Європейської Суперліги та блокують у судах можливі санкції проти проекту.
Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення елітної ліги. Однак, через спротив УЄФА, ФІФА та вболівальників проект проіснував лічені дні. Наполягають на створенні Європейської Суперліги нині лише три клуби.
Челсі – Вільяреал: іспанська оборона, хід конем Емері та ключова рокіровка Тухеля перед матом в ендшпілі