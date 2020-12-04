Реал оголосив список гравців, які поїдуть на матч 12 туру Прімери проти Севільї.

Зінедін Зідан може розраховувати на 20 футболістів, повідомляє Twitter мадридського клубу.

Реал може звільнити Зідана вже після наступного матчу Ліги чемпіонів

Андрій Лунін вже звично опинився серед трьох воротарів команди. Натомість Серхіо Рамос до заявки не потрапив. Капітан "вершкових" близький до повного відновлення від травми, але ним поки не ризикують.

Нагадаємо, матч Севілья – Реал відбудеться завтра (5 грудня). Команди посідають п'яту та четверту сходинку Прімери – у мадридців на одне очко більше.

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