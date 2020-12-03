Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал – Борусія М може стати вирішальним для Зінедіна Зідана. Якщо мадридці не обіграють німецький клуб, то французький фахівець буде змушений шукати нове місце роботи, повідомляє Cadena Ser.

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У групі В усі команди зберігають шанси на вихід у плей-офф, лідирує Борусія М з 8-ма очками, слідом йдуть Шахтар та Реал, у яких по 7 залікових балів, а замикає квартет Інтер (5 очок).

У Ла Лізі королівський клуб також не вражає, після 10-ти турів мадридці розташувались на 4-й сходинці.

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