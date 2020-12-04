Реал объявил список игроков, которые поедут на матч 12 тура Примеры против Севильи.

Зинедин Зидан может рассчитывать на 20 футболистов, сообщает Twitter мадридского клуба.

Реал может уволить Зидана уже после следующего матча Лиги чемпионов

Андрей Лунин уже привычно оказался среди трех вратарей команды. Зато Серхио Рамос в заявку не попал. Капитан "сливочных" близок к полному восстановлению от травмы, но им пока не рискуют.

Напомним, матч Севилья – Реал состоится завтра (5 декабря). Команды занимают пятую и четвертую строчку Примеры – у мадридцев на одно очко больше.

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