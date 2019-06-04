toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ ВІКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВІЧ ДИНАМО

Лунін покинув збірну України U-20 та зворушливо попрощався з командою

13:46 944 Читать на русском
Лунін покинув збірну України U-20 та зворушливо попрощався з командою
Андрій Лунін / УАФ

Збірна України U-20 перед 1/4 фіналу ЧС-2019 залишилась без одного з лідерів. Андрій Лунін залишив табір команди та вирушив до національної збірної.

Нагадаємо, про від'їзд Луніна після 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 було відомо ще раніше. За рішенням Андрія Шевченка 20-річний голкіпер приєднається до національної збірної, яка готується до матчів відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Останнім матчем Луніна на ЧС-2019 став поєдинок України U-20 проти Панами в 1/8 фіналу, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:1. У чвертьфіналі проти Колумбії Олександр Петраков змушений буде ставити в основу іншого воротаря.

ЧС-2019 U-20 Україна – Панама: перемога на класі й реалізації, прогрес прагматичного стилю Петракова, Сікан з'їв Супрягу

"Спасибі, команда, за цей час, перемоги і емоції. Успіху і хорошої підготовки, щоб зробити все для півфіналу. Продовжувати працювати та вірити", – написав Лунін в Instagram.

blog_ava
Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич
00:57
4657
Теги
Україна Україна Збірна України Збірна України U-20 Андрій Лунін Андрій Лунін Україна U-20 Україна U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
44
хв
Карпати
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук