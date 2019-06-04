Лунин покинул сборную Украины U-20 и трогательно попрощался с командой

Сборная Украины U-20 перед 1/4 финала ЧМ-2019 осталась без одного из лидеров. Андрей Лунин покинул лагерь команды и отправился в национальную сборную.

Напомним, об отъезде Лунина после 1/8 финала чемпионата мира-2019 было известно еще раньше. По решению Андрея Шевченко 20-летний голкипер присоединится к национальной сборной, которая готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Последним матчем Лунина на ЧМ-2019 стал поединок Украины U-20 против Панамы в 1/8 финала, который завершился победой "сине-желтых" со счетом 4:1. В четвертьфинале против Колумбии Александр Петраков вынужден будет ставить в основу другого вратаря.

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"Спасибо, команда, за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошей подготовки, чтобы сделать все для полуфинала. Продолжать работать и верить", – написал Лунин в Instagram.