"Лунін повернеться після 1/8 ЧС-2019": Шевченко – про підготовку до Сербії і Люксембургу, фінал ЛЧ і кадрові питання

Наставник збірної України Андрій Шевченко провів відкриту прес-конференцію на ОСК Металіст, під час якої розповів про підготовку національної команди до матчів відбору на Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу.

"Збірна України U-20 вдало зіграла груповий етап на ЧС-2019, тому залишити Луніна в команді – моє рішення. Йому потрібна ігрова практика, а також важливо, щоб молодіжка добре зіграла. Відразу ж після 1/8 фіналу він повернеться до нас. Це максимум, що ми могли зробити.

У Марлоса є певна програма. Подивимося 3-4 дні, як він буде її проходити і до 7-го числа визначимося щодо його готовності.

Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

Люксембург? Ми знали, що це хороша команда. Вони не є грандом, але впродовж шести років є важким опонентом для будь-якого суперника. У них є кілька непоганих футболістів. Ми відчули це на собі. Недооцінки Люксембургу не було, інакше ми б не виграли. Хлопці вірили до останньої секунди, що виправлять ситуацію. Всі розуміють, що гравці втомилися після кінця сезону, але настрій гравців хороший. Всі мотивовані.

Що стосується збірної Сербії, то у них дуже хороша команда, багато гравців грають в сильних чемпіонатах. Вивчили їх добре. Будемо готуватися до них на тренуваннях. Якщо виконаємо свій план на гру, то будемо чекати тільки позитивного результату.

Паньків? Він потрапив до збірної вперше. Склалося враження, що він з нами був весь час. Хороший і позитивний хлопець. Він провів чудовий сезон і заслужив виклик.

Враження від фіналу Ліги чемпіонів? Він вийшов дуже хорошим. Пізнавальним для будь-якого тренера і гравця. Не очікував такого швидкого розвитку подій. Пенальті відіграв велику роль. Тоттенхем не скористався своїми шансами, а Ліверпуль підготувався до матчу і довів його до перемоги. Дуже чітко дотримувалася структура гра, була дуже гарна гра в обороні. Це перший фінал, в якому не було жодної жовтої картки. Тенденція змушує гравців не фолити і грати чисто. Потрібно займати правильну позицію і читати гру", – цитує Шевченка Динамоманія.

Нагадаємо, Україна прийме Сербію та Люксембург на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно. Після 2 турів команда Шевченка лідирує у групі B, набравши 4 очки.

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