Лунін у своєму Instagram виклав відеонарізку власних сейвів з останнього тренування Реала.

Лунін vs Кепа: Анчелотті не дотримав слова – воротарське питання знову відкрите

Гравці "вершкових" відточували удари з-за меж штрафного, а українець прекрасно себе проявив, впоравшись з численними ударами Гюлера, Камавінга, Беллінгема, Вінісіуса та багатьох інших.

До слова, у нинішньому сезоні Андрій Лунін провів у складі мадридського клубу 13 матчів, п'ять із яких завершилися без пропущених м'ячів. Кепа зіграв 18 поєдинків (7 "сухих").

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