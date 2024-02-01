Лунин в своем Instagram выложил видеонарезку собственных сейвов с последней тренировки Реала.

Лунин vs Кепа: Анчелотти не сдержал слово – вратарский вопрос снова открыт

Игроки "сливочных" оттачивали удары из-за пределов штрафной, а украинец прекрасно себя проявил, справившись с многочисленными ударами Гюлера, Камавинга, Беллингема, Винисиуса и многих других.

К слову, в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел в составе мадридского клуба 13 матчей, пять из которых завершились без пропущенных мячей. Кепа сыграл 18 поединков (7 "сухих").

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