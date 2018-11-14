Лунін поділився успіхами у Леганесі та сподівається дебютувати за збірну України в офіційному матчі

Голкіпер Леганеса та збірної України Андрій Лунін розповів про свій дебют у чемпіонаті Іспанії та підготовку до матчу проти Словаччини.

– Як думаєш, Андрій Шевченко довірить тобі місце в складі?

– Я не можу це обговорювати, але завжди готовий зіграти, працюю для цього. Якщо ставлять в стартовий склад, то я виходжу і показую все, на що здатний.

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– Як оцінюєш свою форму?

– Цим повинні займатися тренери.

– Поділися враженнями від свого дебюту в чемпіонаті Іспанії.

– Було трохи несподівано, оскільки довелося виходити на останні хвилині матчу. Але це також крок вперед. Сподіваюся, в наступній грі вийду в стартовому складі.

– Після першої гри в Прімері готовий дебютувати в збірній України на офіційному рівні?

– Я завжди хочу грати у всіх командах. Однак склад на матч визначає головний тренер, – сказав Лунін в інтерв'ю для видання Команда 1.

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