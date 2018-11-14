toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Лунін поділився успіхами у Леганесі та сподівається дебютувати за збірну України в офіційному матчі

13:55 485 Читать на русском
Лунін поділився успіхами у Леганесі та сподівається дебютувати за збірну України в офіційному матчі
Андрій Лунін / Фото ФФУ

Голкіпер Леганеса та збірної України Андрій Лунін розповів про свій дебют у чемпіонаті Іспанії та підготовку до матчу проти Словаччини.

– Як думаєш, Андрій Шевченко довірить тобі місце в складі?

– Я не можу це обговорювати, але завжди готовий зіграти, працюю для цього. Якщо ставлять в стартовий склад, то я виходжу і показую все, на що здатний.

Лунін: Повірте, я працюю, щоб виправити ситуацію

– Як оцінюєш свою форму?

– Цим повинні займатися тренери.

– Поділися враженнями від свого дебюту в чемпіонаті Іспанії.

– Було трохи несподівано, оскільки довелося виходити на останні хвилині матчу. Але це також крок вперед. Сподіваюся, в наступній грі вийду в стартовому складі.

– Після першої гри в Прімері готовий дебютувати в збірній України на офіційному рівні?

– Я завжди хочу грати у всіх командах. Однак склад на матч визначає головний тренер, – сказав Лунін в інтерв'ю для видання Команда 1.

Чому Шевченко може допомогти Луніну отримати ігрову практику в Леганесі

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
2
дн
:
5
год
:
34
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Лунін Андрій Лунін Андрій Шевченко Андрій Шевченко Словаччина - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
49
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук