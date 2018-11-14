Лунин поделился успехами в Леганесе и надеется дебютировать за сборную Украины в официальном матче

Голкипер Леганеса и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о своем дебюте в чемпионате Испании и подготовке к матчу против Словакии.

– Как думаешь, Андрей Шевченко доверит тебе место в составе?

– Я не могу это обсуждать, но всегда готов сыграть, работаю для этого. Если ставят в стартовый состав, то я выхожу и показываю все, на что способен.

Лунин: Поверьте, я работаю, чтобы исправить ситуацию

– Как оцениваешь свою форму?

– Этим должны заниматься тренеры.

– Поделись впечатлениями от своего дебюта в чемпионате Испании.

– Было немного неожиданно, поскольку пришлось выходить последние минуте матча. Но это также шаг вперед. Надеюсь, в следующей игре выйду в стартовом составе.

– После первой игры в Примере готов дебютировать в сборной Украины на официальном уровне?

– Я всегда хочу играть во всех командах. Однако состав на матч определяет главный тренер, – сказал Лунин в интервью для издания Команда 1.

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