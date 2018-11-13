Лунін: Повірте, я працюю, щоб виправити ситуацію

Воротар іспанського Леганеса Андрій Лунін вважає, що навіть у матчі без мотивації грати за збірну завжди потрібно з бажанням.

Незважаючи на проблеми з ігровою практикою в клубі, Лунін каже, що знаходиться в гарному стані та працює над виправленням ситуації.

"Турнірної мотивації, можливо, вже і немає, але в збірну приїжджаєш і граєш за свою країну. Це найкраща мотивація. Я завжди готовий, тримаю себе у формі, готуюся.

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Ми будемо грати лише на перемогу. Матч в Туреччині? Завжди приємно грати вдома, перед своїми вболівальниками. Але це не від нас залежить. В будь-якому місці ми маємо грати добре та демонструвати хорошу гру.

Словаччина? Ми вже грали з ними. Є кілька хороших футболістів. Команда збалансована перш за все саме як команда.

Невдала гра за клуб (у Кубку Іспанії)? Я б не сказав, що це була невдала гра, просто кілька помилок призвели до такого, але в цілому гра вийшла непоганою. Тим паче після довгої перерви.

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Те, що не граю в клубі, неприємно, але я почуваюся добре. Повірте, я працюю, щоб виправити ситуацію", – сказав він журналістам перед відкритим тренуванням збірної України у вівторок.