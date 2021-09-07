Наставник Реала Карло Анчелотті може розраховувати на українського голкіпера у найближчих матчах.

Воротар Реала Андрій Лунін вже тренується у загальній групі мадридського клубу, повідомляє Madrid Xtra.

Лунін потрапив до заявки Реала на груповий етап Ліги чемпіонів 2021/22

Близько двох тижнів тому 22-річний українець здав позитивний тест на коронавірус та був ізольований від інших членів команди. Андрій був змушений підтримувати форму в домашніх умовах.

Український голкіпер у нинішньому сезоні не провів ще жодного матчу. Найближча гра мадридців відбудеться проти Сельти 12 вересня.

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